Tornano in Italia i These New Puritans La band inglese sarà impegnata in due date durante il prossimo mese di giugno: giovedì 13 al Locomotiv di Bologna, all'interno del "Biografia Film Festival", e venerdì 14 al Santeria Toscana 31 di Milano, nell'ambito della rassegna "#MusicisMyRadar#".Il doppio appuntamento, per il quale Onda Rock è Media Partner Ufficiale, è parte integrante della coda estiva del tour 2019 a supporto dell'album " Inside The Rose ", pubblicato lo scorso 22 marzo.Le prevendite per la data di Milano sono già attive sui circuiti DIY e Ticketmaster.Per la data di Bologna è previsto l'ingresso libero.