In arrivo in Italia in questi giorni due importanti tour che vedranno come protagonisti i June Of 44 e i Messthetics.Di seguito la date previste, segnalando che la location romana è stata modificata proprio in queste ore.Giovedì 23 Maggio - Milano - Santeria Toscana 31Venerdì 24 Maggio - Livorno - The CageSabato 25 Maggio - Bologna - LocomotivDomenica 26 Maggio - Roma - Atelier MontezMartedì 28 Maggio - Osimo (AN) - Loop Live ClubMercoledì 29 Maggio - Bari - GaragesoundMercoledì 22 Maggio - Torino - Spazio 211Giovedì 23 Maggio - Bologna - LocomotivVenerdì 24 Maggio - Roma - BrancaleoneSabato 25 Maggio - Livorno - The CageDomenica 26 Maggio - Savona - Raindogs