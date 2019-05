Apolide, la sedicesima edizione del Festival immerso nelle valli del Canavese, nel verde dell'Area Naturalistica di Pianezze di Vialfrè (TO).

Il cartellone di quest'anno è suddiviso in serate tematiche.



Apolide Festival Giovedì 18 Luglio sarà " Giungla Infinita", serata Ivreatronic con Cosmo, Foresta, Enea Pascal, Splendore, Clap! Clap! e tanti altri.



Venerdì 19 sarà la volta de " La Tempesta nel Bosco , Festival itinerante dell' etichetta La Tempesta, che vedrà sul palco Tre Allegri Ragazzi Morti, I Hate My Village, Sick Tamburo; Andrea Laszlo De Simone e tanti altri.



Sabato 20 luglio Franco 126, Myss Keta e Giorgio Poi.

D omenica 21 conclusione con Arturo Brachetti . Si terrà dal 18 al 21 Luglio 2019 Musica, sport, presentazioni, relax e tanto altro per quattro giorni di vera evasione dalla quotidianità e dallo stress della città.



PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Apolide regala al suo pubblico una line-up che fa dell’eterogeneità e della qualità musicale il proprio spirito guida. Più di 50 artisti si alternerano su 3 palchi: il MAIN STAGE con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale nazionale, il BOOBS STAGE, un'area raccolta dedicata a chi ama concerti acustici, incontri e reading,e il SOUNDWOOD STAGE, per gli amanti dell’elettronica e della sperimentazione sonora.



MAIN STAGE

Giovedì 18 luglio si inaugura il MAIN STAGE di Apolide con GIUNGLA INFINITA, una grande festa tra sperimentazioni e improvvisazioni elettroniche, con alcuni tra i principali nomi che stanno riscrivendo la scena musicale elettronica italiana. Motore propulsivo della serata inaugurale è l'armata elettronica del Canavese: IVREATRONIC, una vera e propria scena musicale nata e cresciuta a Ivrea, città di Olivetti, del famoso Carnevale con la battaglia delle arance, e ora anche città di riferimento per la musica elettronica. Oltre agli alfieri di cerimonia COSMO, FORESTA, ENEA PASCAL, SPLENDORE e BITCH VOLLEY, ultimo nome uscitoper IVREATRONIC ci sono anche UCCELLI, il side-project di Davide Panizza fondatore del collettivo Pop X; il progetto che unisce batucada e noise, samba ed elettronica dei NINOS DU BRASILe CLAP! CLAP!, il produttore fiorentino che con i suoi set di elettronica tribale sta conquistando grande consenso anche all’estero.

L'etichetta indipendente La Tempesta, icona del panorama italiano (e internazionale), è protagonista assoluta di venerdì 19 luglio con LA TEMPESTA NEL BOSCO, nuova edizione del suo festival itinerante, che arriva per la prima volta in Piemonte. Il Main Stage vede alternarsi I HATE MY VILLAGE, il supergruppo, composto da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro35/Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle); e poi i fondatori dell’etichetta La Tempesta, TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, in tour con “Sindacato dei sogni”; GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO in“Undici canzoni di merda con la pioggia dentro”; SICK TAMBURO tra i gruppi alternative rock più interessanti del panorama italiano; e infine POPULOUS, tra i producer italiani di musica elettronica più conosciuti a livello internazionale.



Sabato 20 luglio arriva invece FRANCO 126 con il suo folgorante esordio discografico “Stanza Singola” (Bomba Dischi) che continua a raccogliere consensi confermandosi come uno dei migliori dischi italiani di questa prima parte del 2019. A precederlo il polistrumentista, paroliere e produttore GIORGIO POI che torna dal vivo per presentare “Smog”, l’ultimo album uscito sempre per Bomba Dischi. Grande entusiasmo di pubblico e critica anche per ANDREA LASZLO DE SIMONE che con il suo “Uomo Donna” si è posizionato fra i migliori album del 2017. Con loro M¥SS KETA, misteriosa performer mascherata e rapper dall’attitudine punk, dal verbo dissacrante ed eccessivo. Accompagnata sul palco dalle inseparabili “Ragazze di Porta Venezia” aizzerà il pubblico con il nuovo piccantissimo disco “PAPRIKA” (Island/Universal Music Italia) e tutti i successi che l’hanno resa celebre. Al grido THIS IS INDIE!,la one night dedicata alla scena alternative internazionale e italiana dagli anni 2000 ad oggi, si conclude la terza giornata di Apolide.

Domenica 21 luglio il MAIN STAGE cambia volto e si trasforma come l’ospite che va a presentare: è la volta dell’uomo dai mille volti, il World Master of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale: ARTURO BRACHETTI. L’artista acclamato in tutto il mondo, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un’intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico.

A seguire, il live dei Rovere, band bolognese che presenta il promettente disco d'esordio “Disponibile anche in mogano” uscito a marzoe in chiusura, la grande festa SWING CIRCUS, il travolgente party electro-swing dei torinesi THE SWEET LIFE SOCIETY.

BOOBS STAGE

Sul BOOBS STAGE sicomincia con il botto con due one man band 2.0: il produttore e percussionista tunisino NURI e IRTUMBRANDA (18 luglio). Dal venerdì prendono il via i breakfast live, i concerti mattutini accompagnano il risveglio del pubblico campeggiatore con le atmosfere sintetiche e revival anni Ottanta dei SACRAMENTO (19 luglio), la musica strumentale come descrizione di paesaggi dello sperimentatore folk SEABUCKTHORN (CH), nickname di Andy Cartwright, chitarrista inglese radicato ormai da anni nelle Alpi francesi del Sud (20 luglio); e NATURAMORTA (21 luglio).

I live poi proseguono dal pomeriggio fino alla sera. Il 19 luglio sotto il marchio de LA TEMPESTA NEL BOSCO troviamo l’incrocio di elettronica, jazz, improvvisazione, chitarre affilate e break di batteria di taglio hip-hop di 72-HOUR POST FIGHT; il cocktail di blues, desert e psych di servito da BLACK SNAKE MOAN; l’esordio da solista di ALOSI, voce e penna de IL PAN DEL DIAVOLO; il travolgente progetto dei CACAO MENTAL che fonde cumbia, musica elettronica e psichedelia. A chiudere le danze saranno i suoni caldi e tropicali di MR. ISLAND. Nel cast anche MARIA ANTONIETTA nella veste di autrice di “Sette ragazze imperdonabili”, il suo primo libro uscito per Rizzoli. Nei giorni successivi è la volta di MARIO LEWIS & SILVIA MARTINI (20 e 21 luglio);il blues made in veneto di KRANO (IT),l’alternative rock band THE HONSHU WOLVES dalla Svizzera,lopsych punk garage degli STEAL SHIT DO DRUGS di Seattle(USA) (20 luglio);il post punk crudo dei CHEMIN DE LA HONTE (FR) ele ballate tra cavalcate country e sfuriate garage dei LOVE TRAP (21 luglio), la nuova band di Stefano Isaia (Movie Star Junkies, Lame) e Marco Spigariol (Vermillion Sands), praticamente due leggende viventi della musica underground in Europa.



SOUNDWOOD STAGE

Per gli amanti dell’elettronica e della sperimentazione sonora c’è invece il SOUNDWOOD STAGE,la cui consolleè accesa ogni mattina da una fra le maggiori personalità del clubbing torinese, GAMBO, che declinerà i suoi set in "The Groove" Deep and fatty sound from the Black Planet” (19 luglio); "Non siamo mica gli americani - da Aria di Alan Sorrenti a Sballi Ravvicinati del Terzo Tipo di Vasco Rossi” (20 luglio); "Spazio - Kosmische Musik and minimalistic vibes” (21 luglio).

La giornata di venerdì 19 luglioè caratterizzata dalle tracce sonore di alcuni tra i più interessanti producer italiani pubblicati da La Tempesta International e da La Tempesta Dub. Dai profondi suoni del dubmaster PAOLO BALDINI DUBFILES passando per il flusso “liquido” tra schegge di riddims giamaicani e latini e frammenti di bassmusic inglese di CAPIBARA fino ad arrivare all’intimismo post-soul, con forti influenze Hip Hop e quella morbidezza tutta umana che caratterizza la produzione di GODBLESSCOMPUTERS.

Sabato 20 luglio tocca alla star della techno Lorenzo Gianeri aka LOLLINO, che da animatore della vita notturna torinese con le serate The Plug, Krakatoa, Pop Killer e Doctor Sax è ora tra i più famosi dj europei, nonché vincitore 2016 del BURN Residency, una della competition per deejay più importanti e credibili in circolazione. Accanto a lui, i compagni di avventure GAMBO eil collettivo VARIABLES ovvero STEV, STAY G e BOARS.

Chiudono domenica 21 luglio il live dei NINA SIMMONS, un mix di differenti stili musicali, dall'elettronica all'hip hop, dal jazz alla dub music, con una particolare attenzione verso la musica etnica di tutti i continenti, e il dj set retrofuturistico tropicale dei PAPAYA.

Apolide Festival è organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e città metropolitana e con il contributo di FONDAZIONE CRT.

Le prevendite per APOLIDE FESTIVAL sono disponibili sul circuito di vendita sul circuito di vendita www.mailticket.it con ABBONAMENTI da 40 € + d.p. (che includono l’accesso valido per 4 gg per una persona, l’accesso a tutte le attività del Festival, il posto tenda garantito per l'intera durata del Festival e il servizio doccia) oppure con l’ABBONAMENTO FAMILY a 100 € + diritti di prevendita (che include l’accesso valido per 2 persone per 4 gg, Incluso accesso max. 4 bambini (minori di 12 anni) per l’intera durata del Festival, Accesso a tutte le attività del Festival, Posto tenda garantito in area riservata, Servizio di sicurezza dedicato, Servizio doccia e "family facilities"). Oppure con l’acquisto del biglietto singolo che permette l’accesso alla singola serata: giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio il costo è di 20 euro + d.p.; mentre l’ingresso per domenica 21 Luglio costa 15 euro + d.p.

