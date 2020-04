saranno devoluti all' Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Edoardo ed Eugenio Bennato hanno condiviso la nuova canzone "La realtà non può essere questa". Il brano è stato scritto da Eugenio sulle note di Edoardo e i proventi della venditaAzienda Ospedaliera dei Colli di Napoli.



"All'inizio avevo un'altra idea, poi Eugenio, con la sua genialità ha scritto un testo che rappresenta proprio la realtà di adesso. Si dice che non può essere questa la realtà, quella che si percepisce dal e sul web. Il nostro è un brano di speranza caratterizzato da una melodia propositiva: la realtà è difendere i più deboli, i più vulnerabili, è tutto il mondo da scoprire oltre le quattro mura di casa, è l'amore che sventola nel porto, quindi dobbiamo cambiarla: ora è proprio la necessità" ha scritto Edoardo.



"È una collaborazione artistica basata sulla volontà di mantenere un feeling tra due fratelli che hanno stili diversi", conclude Eugenio. "Ci rivolgiamo allo stesso pubblico, con una scelta di partenza molto distante ma con la stessa idea di fondo: dire ciò che pensiamo, per dare un senso al presente. Parliamo del vero rapporto, quello umano, quello che, per esempio, noi due abbiamo con il pubblico: la musica è condivisione, è avere di fronte la gente che ti ascolta. Anche se il contatto fisico dà la forza all'arte, noi abbiamo puntato sull’intesa artistica a distanza. Seppur lontani, non abbiamo avuto difficoltà nel comporre questo brano, perché la creatività non conosce ostacoli. È una canzone nata in poco tempo, immediata come la realtà che ci si è presentata davanti". Di seguito il videoclip casalingo realizzato dai due fratelli.