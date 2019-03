L’espansione dell’Universo dedotta da Hubble resta una delle pietre angolari della scienza moderna. Con la sua legge, l’astrofisico statunitense confermò anche la coerenza della teoria di Einstein, suffragando così la visione di uno spaziotempo omogeneo isotropo e in espansione. Le galassie lontane, considerate fino a quel momento come nebulose, costituirono i mattoni di una nuova ricerca. Il superamento possibile di ogni orizzonte. Un confine tuttavia oggi insuperato, con diverse supposizioni in contrasto tra loro nel tentativo di fornire un’ulteriore spiegazione a quello che sembra un allontanamento quasi fisiologico degli ammassi stellari, destinati a disperdersi un giorno nel buio infinito.

Ebbene, se l’invenzione del telescopio ha portato l’uomo verso gli angoli più remoti dell’universo, quella del computer ha dato una scossa simile alla composizione sonora nella sua accezione più ampia. Resta pertanto doveroso raccogliere le esperienze dei pionieri di quello strano amplesso tra musica e macchine. Dalle prime intuizioni rilevate nei corsi estivi di Darmstadt, passando per Pauline Oliveros, Wendy Carlos e Delia Derbyshire, fino ai primi ’70 con le progressioni mistiche del sempre poco citato duo Beaver and Krause, l’evoluzione della musica elettronica ha attraversato diverse fasi cruciali. E in quel delicato processo di arricchimento delle singole componenti, elaborato in maniera fattiva da geni come Don Buchla e Robert Moog, si sono susseguiti nel corso del tempo contributi alla causa fondamentali come quello di Laurie Spiegel, compositrice al vertice delle ricerca sperimentale in quel periodo denso di esplorazioni.



Nata a Chicago nel 1945, la Spiegel ha imparato fin da giovane a suonare chitarra, banjo e mandolino, prima di conseguire brillantemente una laurea in scienze sociali; rientrata praticamente all’istante nel mondo musicale, ha poi spostato la sua attenzione verso la composizione vera e propria, studiando a Londra con John W. Duarte, fino a specializzarsi in liuto barocco e rinascimentale alla Julliard School di New York. In quegli stessi mesi, Laurie Spiegel diventa finanche assistente di Jacob Druckman, premio Pulitzer per il lavoro orchestrale "Windows". Mentre a fornirle ulteriori consigli sono stati di volta in volta illuminati come Michael Czajkowski, Hall Overton, Max Mathews ed Emmanuel Ghent. Dopo aver lavorato con sintetizzatori analogici dal 1969, la sperimentatrice americana ha gradualmente dirottato le proprie attenzioni compositive verso l’ignoto mondo dei computer digitali, fino a scrivere un software di composizione interattiva presso i laboratori Bell dal 1973 al 1979; ha inoltre fondato il Computer Music Studio della New York University ed è diventata famosa nei circoli di musica rock per i suoi software musicali per PC, tra i quali spicca senz’altro il MusicMouse, considerato tra i più importanti della storia.





Composto nel biennio 74’-’76 usando un computer in grado di riprodurre melodie attraverso apparecchiature di sintesi analogica attraverso il sistema ibrido GROOVE - Generating Realtime Operations On Voltage-controlled Equipment - sviluppato da Max Matthews e F.R. Moore nei sopracitati laboratori Bell, “The Expanding Universe” è un’opera assolutamente unica nel firmamento elettronico. E basterebbero i nomi di John Fahey e Johann Sebastian Bach - citati come principali influenze nelle note originali della copertina - per intendere la vastità della sua proposta. L'interazione con il computer tramite tastiera, tavoletta grafica, bottoni e manopole, è sostenuta da complessi algoritmi scritti in Fortran, uno dei primi linguaggi di programmazione. Quattro speciali movimenti segnano così quella che resta come una delle esperienze più singolari e affascinanti della musica. E se la brillante collega Suzanne Ciani ha stravolto i canoni, fondendo elegantemente composizione classica e modulari, Laurie Spiegel ha ulteriormente alzato l’asticella, intensificato l’amplesso possibile tra armonia e circuitazione, contribuendo dunque al graduale processo di espansione di un nuovo universo sonoro.

L’open track “Patchwork”, con l’irraggiungibile Steve Reich nel mirino, segue anche gli insegnamenti di Hans Elder e dei Cluster, in dieci minuti scarsi di svolazzi sintetici atti a generare un climax paradossalmente conciliante. La Spiegel adotta i processi di codifica come se fossero ali di una rondine in perenne migrazione; vola in alto libera e felice, persa così com’è dentro la propria tavolozza di elementi apparentemente infiniti e all’epoca ancora poco sondati. Insomma, se oggi ascoltiamo sfarfallii come quelli di Daniel Lopatin è anche merito dell’inventiva di giganti nascosti come Laurie Spiegel. E’ grazie alla loro incessante ricerca e al loro proverbiale coraggio, se oggi la musica elettronica ha praticamente invaso il globo camuffandosi in ogni salsa possibile, confluendo praticamente ovunque.

La successiva “Old Wave” alterna invece proto-droni e scie cosmiche, cullando l’ascoltatore fino a condurlo in un mondo altresì inesplorato, alla stregua delle atmosfere di una pellicola sci-fi dai risvolti surreali. Le suggestive ricreazioni di quelle che puntano ad essere ritmiche esotiche prendono il sopravvento nel cupo bagliore di “Pentachrome”, a voler ricreare il bollore del brodo primordiale tra una sintesi e l’altra. Capitolo a parte meritano ovviamente i ventuno minuti della title track. Con essa la pioniera statunitense getta un ponte tra new age e musica cosmica. La quiete siderale di “Jenseits” - maestosa suite degli Ash Ra Tempel - è l’unico rimando possibile per espletare una pratica altrimenti impossibile. Nella sua infinita compostezza, Laurie Spiegel determina flussi anestetici di insondabile bellezza.



All’immane “The Expanding Universe” seguirà l’ottimo “Unseen Worlds” nel 1991, prima di un ulteriore stop decennale terminato con il nostalgico e provocatorio “Obsolete Systems”. Massicciamente espanso in una versione di ben quindici tracce in più risalenti allo stesso periodo (quasi tutte inedite), l’opera è giustamente considerata un vero e proprio cult nel mondo dell’elettronica sperimentale. La traccia "Kepler's Harmony of the Worlds" contenuta nella nuova edizione dell’album - pubblicata il 18 Gennaio 2018 - è stata inoltre inclusa nel Golden Record lanciato a bordo della mitica Voyager 1. Un giorno quindi anche gli alieni scopriranno la musica di Laurie Spiegel. Un bene eterno e dell’umanità tutta.

(31/03/2019)