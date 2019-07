18-07-2019 Algiers, tre date estive in Italia di Redazione Ondarock

Il tour europeo degli Algiers vedrà ben tre date in Italia nel mese di agosto: dopo l'annuncio dell'di Marina di Ravenna e ilin Toscana si è infatti aggiunto l'al Castello di San Giusto, promosso dal collettivo indipendente YEAH. Un'occasione in più per sperimentare dal vivo l'eccentrica formula della band di Atlanta – un'originale commistione di synth-punk, gospel e northern soul.Ecco il riepilogo delle date italiane:13 agosto – Trieste, Castello San Giusto | YEAH20 agosto – Marina di Ravenna, Hana-Bi30 agosto – Acquaviva (SI), Live Rock Festival