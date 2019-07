19-07-2019 Nuova edizione speciale per i 40 anni dell'Era del cinghiale bianco di Redazione di OndaRock

In occasione del 40simo anniversario, il 19 luglio, “L’Era del Cinghiale Bianco”, il disco della clamorosa svolpa pop di Franco Battiato , torna in edizione rimasterizzata in diversi formati. Il CD in formato Digipack – disponibile anche in tutte le edicole - contiene 16 tracce con 9 bonus track e Battiato stesso, in occasione di questo 40° Anniversario, sceglie dal suo archivio tre Demo Version mai pubblicate prima: “Il Re Del Mondo”, “Stranizza d’Amuri” e “Strade dell’Est”.Nel CD sono inoltre presenti 2 versioni in lingua straniera, "La Era del Jabalì Blanco" (in spagnolo) e “The King of the World” (in inglese) oltre a 4 brani dal vivo: “Il Re Del Mondo” (Teatro Nazionale Iracheno di Baghdad, 1992), “Strade dell’Est” (Arena Romana di Padova, 1994), “Stranizza D’Amuri” (Teatro dell’Archivolto di Genova, 1994) e “L’era del Cinghiale Bianco” (Teatro Lirico di Milano, Dicembre 1988). Quest’ultimo brano venne anche inserito in “Giubbe Rosse”, primo album dal vivo di Franco Battiato , uscito nel 1989.L’LP mantiene la track-listing originale, il vinile è in versione 180g colorato bianco, edizione limitata rimasterizzata e numerata.L’album dal punto di vista grafico è impreziosito in una sontuosa opera di Francesco Messina, art director e amico fraterno di Franco. Probabilmente questa è la più evocativa tra le opere grafiche che hanno ornato la musica di Battiato. Messina non si limita al lavoro grafico ma si spinge oltre e in occasione del 40° anniversario rielabora la creatività e mette in copertina lo stesso Battiato in un manifesto d’avanguardia.L’era Del Cinghiale Bianco segna la clamorosa svolta pop di Franco Battiato, un’opera considerata un capolavoro destinato a cambiare per sempre le sorti della musica italiana: un album di transizione, tra passato e futuro, tra sperimentalismo prog e pop intellettuale influenzato dalla new wave

Battiato prende spunto dal libro magico di René Guénon: "Simboli della scienza sacra" dove il cinghiale è un animale sacro e simbolo dell'autorità spirituale nella mitologia dei Celti. L’era del cinghiale bianco è l’era della conoscenza immediata, ma come dichiarava in una vecchia intervista qualcuno a noi caro: "Non vedo nessun segno dell'arrivo dell'Era del Cinghiale Bianco - nemmeno fiutando l'aria come gli indiani".

Tra i contenuti del disco, infatti, vi sono esoterismo, esotismo, spiritualità, l’amore per le filosofie d’Oriente, la fascinazione per l'India e la Tradizione, lo spirito mordace e ironico nei riguardi del mondo moderno e il legame con la propria terra, la Sicilia. Il tema della critica contro il potere temporale, dell'eterna lotta tra l'alto e il basso, del verticale e dell'orizzontale, è ambientato in un clima tiepido ed esotico, fra temporali tunisini, sigarette turche e studenti di Damasco. L'aspirazione al raggiungimento di una dimensione spirituale è un messaggio che Battiato fa passare anche attraverso il minimo utilizzo delle parole.