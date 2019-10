Poliça hanno annunciato che il nuovo album "When We Stay Alive" uscirà il prossimo 31 gennaio per la Memphis Industries. La notizia è stata seguita dalla pubblicazione di due brani, "Driving" e " trash in bed ", l'ultimo dei quali, co-prodotto da Boyz Noise non comparirà nella tracklist dell'album.

Il disco è stato concepito e registrato dopo l'incidente occorso nel 2018 alla cantante del gruppo,

Channy Leaneagh, che la vide costretta a un lungo periodo di degenza. "Mentre ero a letto in attesa di rimettermi in sesto, sognavo di poter tornare a correre su campi erbosi e questo desiderio mi faceva lacrimare […]. Questo sentimento di vitalità è qualcosa di prezioso; che bisogna vivere la vita anche quando tutto pare mettersi di traverso", ha commentato l'autrice. La band ha annunciato un esteso tour mondiale che a partire dal prossimo 2020 approderà in numerose città, inclusa l'Italia con una tappa al Santeria Toscana 31, il prossimo 1 marzo. Di seguito l'artwork e la tracklist di "When We Stay Alive"; l'ultimo disco di inediti della band di Minneapolis ("Music For Long Emergencies") risale al 2018.