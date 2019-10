25-10-2019 White Hills, nuovo video e sette date italiane a novembre di Redazione Ondarock

In vista del tour europeo 2019, il duo art/psych-rockha pubblicato un nuovo video di "", brano estratto dal loro penultimo album " Walks For Motorists " (Thrill Jockey, 2015). Ispirato ai film noir degli anni '40 e al teatro d'avanguardia del regista e drammaturgo americano Robert Wilson, il video attraversa un oscuro mondo onirico dai mutevoli effetti prospettici.Nel loro corposo calendario live di novembre si contano ben sette date in tutta Italia, alcune delle quali con il rinomato produttorecome supporter. Eccole:15/11(con Martin Bisi)16/1117/11(con Martin Bisi)18/1119/1120/1121/11(con Martin Bisi)22/11Di seguito il video di "Automated City":