Finalmente ritorna in Italia Kendrick Lamar Il prossimo 7 luglio l'icona dell'hip-hop, vincitore anche di un Premio Pulitzer, sarà protagonista sul palco del Rock In Roma, presso l'Ippodromo delle Capannelle.L'unica esibizione finora tenuta da Lamar nel nostro paese risale al 19 febbraio 2013, ai Magazzini Generali di Milano.Al momento il disco più recente dell'artista americano rimane " Damn ", pubblicato nel 2017.I biglietti dell'evento saranno in vendita dalle ore 10,00 di giovedì 5 dicembre sui circuiti Ticketone e Box Office Lazio.I prezzi saranno di €uro 85,00 + prev. per il Golden Circle, e di €uro 65,00 + prev. per il posto unico.Per info e comunicazioni è possibile consultare il suito ufficiale del Festival: www.rockinroma.it