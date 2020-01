Il cantautore glam toscano ha annunciato le tappe del suo "Cosa faremo da grandi tour?", che lo vedrà in giro per il Belpaese dal prossimo 15 Febbraio e per tutto il mese di Marzo. Un live del tutto nuovo e pieno di sorprese per Corsi, fresco di stampa del nuovo album , come racconta lui stesso nella nostra intervista esclusiva : "Saremo in sei su palco. Sarà un live di chitarre, armonica, vecchio stile come piace a noi giovani".Ecco le date del tour:

15 Febbraio - Pisa @ Lumiere

27 Febbraio - Torino @ Hiroshima Mon Amour

29 Febbraio – Bologna @ LOMOTIV CLUB

1 Marzo - Roma @ Auditorium Parco della Musica

7 marzo – Bari @ Officina degli Esordi

14 Marzo - Milano @ Santeria Toscana 31

20 Marzo - Firenze @ Buh Circolo culturale urbano (cambio data!)

27 Marzo - Fontanafredda (PN) @ Astro Club

28 Marzo - Modena @ Off Modena