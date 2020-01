Ci ha lasciati a soli 48 anni Sean Reinert, storico batterista dei Cynic nonché di altre band, per un periodo anche membro dei Death. La causa del decesso non è stata resa nota, ma a quanto pare è stato trovato venerdì sera privo di vita nella sua casa in California. La notizia è stata rilanciata da numerosi colleghi e amici del settore, oltre che dalle principali riviste musicali.Batterista tecnicissimo e fonte d'ispirazione per numerosi epigoni, è considerato tra i padri del technical-death-metal, nonché dell'incontro tra la complessità del progressive e il mondo estremo. Con i Cynic in particolare ha inciso la pietra miliare "Focus" del 1993, uno dei più innovativi album death-metal, arricchito da influenze progressive e fusion. Ma è stato soprattutto con i Death del compianto Chuck Schuldiner che si è fatto conoscere, grazie all'influente " Human " del 1991, capisaldo del death tecnico. Con i successivi Æon Spoke si è dedicato a un alternative/progressive-rock più atmosferico e soft, mentre con i Gordian Knot e gli Aghora al prog-metal.Nel 2014, inoltre, Reinert rivelò di essere omosessuale assieme al compagno di gruppo Paul Masvidal, divenendo un modello per i diritti LGBT e contro la discriminazione nella comunità metallara.