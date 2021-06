"Déjà Vu", il primo lavoro pubblicato a nome Crosby Stills Nash & Young è stato di recente omaggiato da un ricco cofanetto celebrativo per festeggiare i 50 anni (+1) dalla pubblicazione. Accanto alla versione originale del disco, nel box set sono state aggiunti demo, outtakes e versioni alternative, per la maggior parte inedite.

Nel salotto virtuale di "Music Room", venerdì 4 maggio, a partire dalle ore 19 parleremo di "Déjà Vu" e infine delle più recenti novità riguardanti le carriere

soliste dei quattro musicisti.





Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Adolfo Galli, Marco Grompi, Francesco Lucarelli e Paolo Saporiti. Conduce in studio Leonardo Follieri. Introduce Ezio Guaitamacchi.





“Music Room” è un programma disponibile sia in diretta che on-demand sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube di JAM TV, un appuntamento pensato per approfondire temi d'attualità legati al mondo musicale e dischi che hanno fatto la storia. Un salotto virtuale in cui si è già parlato di Doors, David Bowie, Prince, Amy Winehouse, Lady Gaga, Joni Mitchell, Carole King e molti altri.

Sono già stati ospiti di “Music Room” artisti del calibro di Mauro Pagani, Eugenio Finardi, Davide Van De Sfroos, Mauro Ermanno Giovanardi e Pau dei Negrita; giornalisti e conduttori radio-televisivi come Marinella Venegoni, Carlo Massarini, Luca De Gennaro e Gegè Telesforo, fotografi di rilevanza internazionale come Armando Gallo e Guido Harari.Vi aspettiamo numerosi venerdì 4 giugno, a partire dalle ore 19, sui Canali Social di JAM TV e sulla Pagina Facebook di Onda Rock, Main Partner del progetto.