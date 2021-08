Si svolgerà dal 25 al 29 agosto, a Calitri e in Alta Irpinia, la nona edizione dello Sponz Fest, ideato e diretto da Vinicio Capossela, quest'anno ontitolato "Sponz All'Osso - per un manifesto delle aree interne". La nona edizione del Festival propone una riflessione sulle cosiddette "terre dell'osso" per ripensare le aree interne in una visione verticale della geografia, che non distingue tra nord e sud ma tra spina dorsale e aree urbanizzate. Il tutto è stato concepito come un base, un laboratorio a cielo aperto in cui fare confluire le esperienze e il pensiero.



Cinque giorni di concerti, spettacoli, incontri con grandi ospiti nazionali e internazionali, oltre alle lezioni della Libera Università per Ripetenti con i suoi corsi per l’ossatura di un manifesto delle aree interne, i laboratori creativi, i tavoli di lavoro per la creazione di un Manifesto delle Aree Interne, gli itinerari “Visitazioni” nella terra dell’Osso organizzati da Campania Artecard per riscoprire meravigliosi borghi, luoghi della cultura e musei dell’Irpinia e tanto altro.



Tra i protagonisti degli intensi cinque giorni, ci saranno il chitarrista Marc Ribot, il grande eretico della musica italiana Iosonouncane, le sperimentazioni sonore di Matt Elliott e Daniel Blumberg, lo scrittore Giuseppe Catozzella, lo storico Carlo Ginzburg, la cantante spagnola Martirio e Raul Rodriguez.



Per il programma completo, per qualsiasi ulteriore informazione sul Festival, è possibile consultare il sito ufficiale dell 'evento: www.sponzfest.it