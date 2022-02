Torna il Silent Festival, per la prima volta in versione invernale. Dopo il successo delle prime tre edizioni, la rassegna di musica e arti visive, ideata e organizzata dal MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi, riapre i battenti venerdì 18 e sabato 19 febbraio al Nuovo Teatro Comunale di Ruvo di Puglia. La variante invernale del festival spazierà fra arti visive e sonore. Per l'occasione, saranno coinvolti i migliori talenti del territorio nell’opera di valorizzazione e sonorizzazione dei capolavori del cinema muto internazionale, facendo del Nuovo Teatro Comunale un luogo di incontro di realtà artistiche differenti, impreziosite da focus sulle strade possibili del linguaggio sonoro e visivo. Una due giorni densa di eventi musicali, con mostre e sonorizzazioni realizzate nell’ambito del progetto di formazione Fucina del Suono, nato dalla collaborazione tra MAT laboratorio urbano e Accademia Musicale La Stella. Tra queste ultime, in particolare, quella di Enrico Gabrielli – compositore e membro del gruppo funkjazz Calibro 35 – che, accompagnato da un ensemble di musicisti locali (SILENT Collective), venerdì 18 febbraio sonorizzerà il film "L'Inferno", diretto nel 1911 da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan e prodotto dalla Milano Films. E, ancora, sabato 19 febbraio, quella a cura del progetto audiovisivo ON, composto dall'inedito trio Riccardo Sinigallia, Adriano Viterbini e Ice One, protagonisti di un’esibizione basata sull’improvvisazione, attraverso l'utilizzo di oscillatori, filtri, piatti, chitarre e due microfoni.