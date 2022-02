19-02-2022 Anteprima Jazz Is Dead a maggio con Colin Stetson e Moor Mother di Redazione di OndaRock

Torna a maggio il festival torinese Jazz Is Dead , rassegna di Arci Torino diretta da Alessandro Gambo e incentrata sulle sperimentazioni tra jazz , avanguardia e altrisuoni alla quinta edizione e con un programma ogni volta dalla forte identità. Il tema di quest’anno è “Mutazioni”, sempre con un’attenzione a esplorare tutte le implicazioni espressive e formali del mondo jazz, come suono, attitudine, orizzonte, punto di incontro.Ad anticipare la tre giorni centrale del festival -– ci saranno due anteprime speciali:il concerto audiovisivo di Colin Stetson al Cinema Massimo in un progetto originale prodotto con il Museo Nazionale del Cinema di Torino in cui il sassofonista statunitense presenterà i brani del nuovo album in uscita ad aprile e una scelta tra le varie colonne sonore realizzate negli ultimi anni, accompagnato da una selezione video a cura della VJ Cikita Z;il concerto dial Bunker - in una serata con la producer pugliese Stefania Vos e il trio torinese SabaSaba – dove la poetessa, cantante e attivista americana presenterà i brani tratti dal recente “ Black Encyclopedia of the Air ” (-ANTI, 2021).Per informazioni e biglietti: Jazz Is Dead