Membro fondatore dei Sonic Youth, icona assoluta del movimento alternative rock, protagonista di un'apprezzata carriera solista, Thurston Moore sarà in concerto, a capo del Thurston Moore Group, il prossimo venerdì 10 giugno, a Prato, presso Officina Giovani, nell’ambito dell’edizione 2022 dell'Off Tune Festival.

I biglietti (posto unico 22 euro, escluso diritto di prevendita) sono già disponibili sul circuito www.dice.fm.



Sul palco sarà affiancato da una line-up oramai rodata, comprendente Debbie Googe (My Bloody Valentine) al basso, James Sedwards (Nought) alla chitarra e Jem Doulton alla batteria.



Dopo i Dinosaur Jr (annunciati per giovedì 9 giugno), Thurston Moore Group è il secondo grande nome dell'Off Tune, Festival in programma dal 9 al 12 giugno nella città toscana. Off Tune Festival è un progetto a cura di A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park, con la collaborazione del Comune di Prato e Officina Giovani.



Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile consultare il sito ufficiale: www.offtunefestival.it

Biglietti

Prevendite

: posto unico € 22+dpesclusivamente sul circuito DICE – www.dice.fm