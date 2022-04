ANTEPRIMA: Monica P

Si intitola "La vita è un gran casino" il terzo singolo estratto dal nuovo lavoro di Monica P in uscita, il cui video diretto da Erika Errante per i colori di Pierfrancesco De Seppia è pubblicato in anteprima esclusiva per Ondarock (link in basso). La cantautrice e polistrumentista piemontese canta con spensieratezza e ironia la vita in tutte le sue ambiguità quotidiane. Un brano pop che fa parte dell'Ep in uscita il prossimo 25 marzo, intitolato “Appunti per restare sana”, una frase estrapolata proprio dal testo de “La vita è un gran casino”. Il disco contiene quattro tracce collegate tra loro in un diario di bordo intimo, tra analisi interiori e nuovi traguardi da inseguire. "Canzoni dai suoni e arrangiamenti volutamente scarni - racconta Monica P - dove protagoniste sono la mia voce e la mia chitarra, per mostrare il mio mondo nella sua essenza, tenendolo al riparo dal frastuono della società e delle mode del momento".