Dal 18 giugno al 4 settembre torna il Locus Festival, uno dei simboli musicali dell’estate pugliese. Giunto all'edizione numero 18, anche quest'anno il Festival animerà la cittadina di Locorotondo e altre incantevoli località della Puglia, tra le quali il Porto di Bari (il 18 giugno con gli Alt-J) e la Cattedrale di Trani (che ospiterà il 23 luglio il concerto del cantautore scozzese Paolo Nutini).



Uno spaccato culturale ampio, all'avanguardia ed ecosostenibile, fra musica live, momenti d’incontro e la prestigiosa mostra curata da Guido Harari “Jeff Buckley: Eternal Life”, un’esclusiva personale della fotografa Merri Cyr, nel venticinquesimo anniversario della scomparsa del cantautore americano.



La line up musicale è di altissima qualità: tra gli artisti internazionali in programma, oltre Alt-J e Paolo Nutini, sono previsti il duo norvegese Kings of Convenience (30 luglio), la cantautrice statunitense Joan as a Police Woman (9 agosto), i Sons of Kemet (10 agosto), e il guru canadese dell'elettronica Caribou (15 agosto).



Fra i nomi italiani si segnalano le presenze di Brunori Sas (6 agosto), Caparezza (7 agosto), Mannarino (11 agosto), Cosmo (12 agosto), Carmen Consoli (13 agosto), Nu Genea (14 agosto), Venerus (10 agosto), La Rappresentante di Lista (20 agosto) e Willie Peyote (21 agosto).



Di seguito il cartellone completo:





Sabato 18 giugno | biglietti

Ore 21:00 – Live: ALT J

Sabato 23 luglio | biglietti

Ore 21:00 – Live: PAOLO NUTINI

Versante Est, TRANI | ExtraLocus

Domenica 24 luglio | ingresso libero

Ore 18:00 – Dj set: POPULOUS

Il Vecchio e il Mare, TRANI | ExtraLocus

Venerdì 29 luglio | ingresso libero

Ore 21:00 – Dj set: NAPOLI SEGRETA

Sabato 30 luglio | biglietti

Ore 21:00 – Live: KINGS OF CONVENIENCE

Domenica 31 luglio | free

Ore 19:00 – Inaugurazione mostra: “JEFF BUCKLEY: ETERNAL LIFE”. Incontro con MERRI CYR e GUIDO HARARI, conduce LUCA DE GENNARO

Lullabay, OSTUNI | ExtraLocus

Giovedì 4 agosto | ingresso libero

Ore 21:00 – Live: MAUSKOVIC DANCE BAND

Sabato 6 agosto

Ore 21:00 – Live: BRUNORI SAS | biglietti

Domenica 7 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: CAPAREZZA

Lunedì 8 agosto | ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra DIODATO

Martedì 9 agosto | ingresso libero

Ore 19:00 – Talk: CARLO MASSARINI incontra JOAN AS POLICE WOMAN

Ore 21:00 – Live: JOAN AS POLICE WOMAN (live solo)

Mercoledì 10 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: SONS OF KEMET / VENERUS / Maria Chiara Argirò

Giovedì 11 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: MANNARINO / Cami Layè Okùn

Venerdì 12 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: COSMO / Bawrut / Whitemary

Sabato 13 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: CARMEN CONSOLI / LOS BITCHOS / Marta Del Grandi

Domenica 14 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: NU GENEA / AZYMUTH / QUANTIC dj set

Lunedì 15 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: CARIBOU / MACE dj set / Indian Wells

Sabato 20 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Domenica 21 agosto | biglietti

Ore 21:00 – Live: WILLIE PEYOTE

Molo di Savelletri, FASANO | ExtraLocus

Giovedì 1 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: KETY FUSCO

Sabato 3 settembre | ingresso libero

Ore 06:00 – Live all’alba: HANIA RANI