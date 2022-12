01-12-2022 Addio a Christine McVie dei Fleetwood Mac di Redazione di OndaRock

Un altro grave lutto nel mondo del rock: ci lascia Christine McVie, all’età di 79 anni. La cantautrice britannica, colonna dei Fleetwood Mac di cui era cantante e tastierista, ha firmato successi come "Little Lies", "Everywhere", "Don’t Stop", "Say You Love Me", "Songbird" e tanti altri.

"Si è spenta serenamente in ospedale in compagnia della sua famiglia", si legge in un comunicato ufficiale. McVie aveva lasciato i Fleetwood Mac dopo 28 anni nel 1998, ma era tornata nel 2014. “Vorremmo che tutti tenessero Christine nei loro cuori – ha scritto la famiglia – e ricordassero la vita di un’incredibile donna e una grande musicista che è stata amata da tutti”.



Nata Christine Perfect, la McVie ha sposato il bassista dei Fleetwood Mac, John McVie, unendosi al gruppo nel 1971. I Fleetwood Mac sono stati una delle rock band di maggior successo al mondo negli anni 70 e 80. L’album "Rumours" del 1977 – ispirato alla rottura dei McVie e dell’altra coppia del gruppo, Lindsay Buckingham e Stevie Nicks – è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo.