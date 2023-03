Si terrà il 6 aprile alle ore 21,00 presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (Via Larga, 14) il concerto “CRAMPS RECORDS 1972–2022”, un evento pensato per celebrare i mezzo secolo della Cramps, la casa discografica fondata nel 1972 da Gianni Sassi.

La serata, che sarà presentata da Jo Squillo, prevede oltre due ore di musica live, con due set del quintetto Patrizio Fariselli Area Open Project, di cui uno dedicato al primo album degli Area, pubblicato nel 1973, “Arbeit Macht Frei”. Il secondo set, con altri brani del repertorio degli Area, è previsto come conclusione dello spettacolo. Confermate anche le esibizioni di Eugenio Finardi, Skiantos, Lucio Fabbri & Friends, Carlo Boccadoro e Andrea Tich, con omaggi e tributi a Franco Battiato, Gianni Sassi e John Cage.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano .



GIANNI SASSI, editore, fotografo, intellettuale, agitatore culturale e pubblicitario di avanguardia, fondò la Cramps Records nel 1972, una delle etichette indipendenti più innovative della seconda metà dello scorso secolo, il cui nome era particolarmente legato agli ambienti avanguardistici dell'epoca. Il marchio, che ritraeva il mostro di Frankenstein, fu depositato nel 1972; nello stesso anno Sassi realizzò la prima performance urbana dedicata al tema dell’inquinamento, “Pollution”: l’intera piazza Santo Stefano a Bologna fu ricoperta con speciali piastrelle e un particolare divenne la copertina del secondo album di Franco Battiato, “Pollution”. Gianni Sassi è stato anche editore di libri e periodici, progettando e pubblicando numerose riviste culturali.

Indimenticabile il Concerto dedicato a Demetrio Stratos del giugno 1979 all’Arena Civica di Milano, con la partecipazione di molti fra gli artisti italiani più importanti dell’epoca, Francesco Guccini, Antonello Venditti, Eugenio Finardi, Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Skiantos, Banco, De Piscopo / Liguori e gli stessi Area, che chiusero il concerto, trasmesso integralmente da Rai2, di fronte a un'Arena stracolma.

Negli anni, Cramps ha pubblicato album di Area, Eugenio Finardi, Lucio Fabbri, Alberto Camerini, John Cage, Walter Marchetti, Jo Squillo, Andrea Tich, Arti e Mestieri, Canzoniere del Lazio, Luigi Venegoni, Giganti, Antonietta Laterza, Paolo Tofani, e molti altri.