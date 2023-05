In occasione dell'uscita di "Random Access Memories" dei Daft Punk in edizione speciale per il decimo anniversario, "Random Access Memories 10th Anniversary Edition", in programma venerdì 12 maggio 2023, l'Ar Studio di Snapchat ha sviluppato esperienze di realtà aumentata in collaborazione con il team creativo dei Daft Punk. L'AR Studio darà vita a "Daft Punk: Memories Unlocked", una serie inedita dedicata ai fan di tutto il mondo del duo parigino scioltosi due anni fa. Lo scopo è sfruttare le innovative tecnologie di realtà aumentata di Snap - come Marker Tech e Image Code, attivabili semplicemente scansionando un'immagine - o le funzionalità che abilitano esperienze geo-targettizzate a cui si può accedere solo in luoghi specifici del mondo. "Quando abbiamo incontrato il team creativo e manageriale dei Daft Punk all'inizio di quest'anno abbiamo subito colto il loro interesse per la realtà aumentata. Questa tecnologia ci permette di arricchire l'esperienza di fruizione di un'opera d'arte e di creare interazioni innovative e creative tra un artista e il suo pubblico. Abbiamo lavorato in modo molto collaborativo con il team dei Daft Punk e non vediamo l'ora che i fan scoprano le esperienze di AR create per celebrate l'album cult Random Access Memories,” ha dichiarato Donatien Bozon, Director dell’AR Studio. "Esperienza AR #1" riguarda la la traccia rimasta "nascosta", ossia il brano "Horizon", originariamente presente nella versione giapponese dell'album del 2013, che sarà svelato al resto del mondo tramite le lenti di realtà aumentata di Snapchat. I fan potranno utilizzare la fotocamera di Snapchat per scansionare la grafica originale della copertina dell'album "Random Access Memories", svelare attraverso una lente AR un nuovo casco di cristallo e ascoltare "Horizon". Inoltre, girando la fotocamera, gli Snapchatter potranno indossare l'elmo di cristallo mentre ascoltano la canzone. Qui ulteriori dettagli.