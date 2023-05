Open Sound Festival presenta l’edizione 2023 che si svolgerà in BasilicataPROGRAMMA - OPEN SOUND FESTIVAL 2023Sabato 17 giugno – Potenza @ Circolo Arci Macondo_ go-Dratta_ open act tbaVenerdì 23 giugno – Potenza @ Birrificio Lucano_ Dub a dub collective_ Paolo Polcari (Almamegretta)Giovedì 6 luglio – Matera @ Casa Cava_ OSA 2.3 Reliving Lucania, anteprima nazionalecon la partecipazione di:Rocco Rampino e Walter Giordano in qualità di guest producers e un o una musicista selezionat* con la Call internazionale OSA, promossa da Open SoundGiovedì 6 luglio – Matera @ EcoVerticale_ Elasi dj setVenerdì 7 luglio – Matera @ Cava del Sole_ C’mon Tigre_ Jeff Mills & Jean Phy Dari (The Paradox)_ Nu Genea (live band)Sabato 8 luglio – Matera @ Palazzo Lanfranchi_ Elasi_ Ninos du BrasilSabato 15 Luglio _ San Severino Lucano (Pz) @ Mulino Iannarelli_ Smania Uagliuns_ Eugenio in Via di Gioia_ OSA producer tba