Nuovo album per la compositrice newyorkese Faten Kanaan, artista attiva nella scena underground ed elettronica già dai primi anni 2000, approdata alla discografia in tempi recenti con un trittico di album self-released, che ha preparato il recente ingresso della musicista nel panorama internazionale.Con il precedente progetto, “A Mythology Of Circles”, Faten Kanaan ha indicato nuove visioni concettuali, abdicando all’uso di sequencer e campionatori nella realizzazione di loop e inquiete atmosfere.A quasi tre anni di distanza, giunge il secondo disco per la Fire Records, “Afterpoem”, opera complessa e ricca di spunti. Solo trentaquattro minuti di elaborazioni e riadattamenti avant-garde e neoclassici, che consolidano il legame tra minimalismo e mondo delle immagini, una sinergia tracciata da Steve Reich e in seguito tradotta in smaglianti collaborazioni tra i due mondi dalle opere di Philip Glass : prima con “The Photographer” dedicato al fotografo Eadweard Muybridge, poi con le colonne sonore di “Koyaanisqatsi”, “Anima Mundi” e “Mishima”.L’attitudine esplorativa e sperimentale di Faten Kanaan permette all’artista di impregnare la propria musica di sonorità barocche, ambient-drone, musica da film, e un brio etnico/mediorientale. A tutto questo si aggiunge un pregevole contrappunto tra eteree melodie ed arpeggi elettronici a base di loop e tastiere.Le suggestioni simil orchestrali di “Fin août, début septembre”, il tremolio di un piano che sfiora modalità neoclassiche per poi fluire verso il finale synth/noise dell’incantevole “Ard Diar”, e il solenne insieme dell’austera “Domari's Lamp” sono ritagli di un tessuto sonoro compatto, sebbene sia suddiviso in tredici capitoli.Le pagine più potenti restano quelle dove la Kanaan intercetta melodie classiche (“Florin Court”) o sontuose arie gothic (“Trenchcoat”), asservendole al linguaggio del minimalismo. Atmosfere barocche (“La Smorfia”), brevi interludi a base di arpa (“Snowing”) e viola (“Falconers”) donano ulteriori sognanti slanci melodici, mentre le agre tonalità elettroniche alternano avvincenti trame noir (“Cascando”), a gioiose e rituali interazioni etno-folk contaminate dall’elettronica (“Votive”).Album strumentale dal fascino mistico e cosmico, “Afterpoem” è un disco emotivamente avvolgente: tredici composizioni che celebrano la poetica racchiusa nell’astrattismo e nella narrazione per immagini (“Ebla”), a tratti perfino stravagante (“Castling”), per un’opera colta che non necessita di inutili interpretazioni, e che si affida ad un sapiente ed agrodolce mix tra minimalismo e neoclassicismo.

(24/02/2023)