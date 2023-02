Durante questi sette lunghi anni di attesa (“Wounds” risale al 2016), i Fvnerals hanno continuato ad accumulare esperienza in sede live, accompagnando in tour Emma Ruth Rundle e suonando in moltissimi festival. Nel frattempo, Tiffany Ström e Syd Scarlet non hanno smesso di alimentare un inesorabile pessimismo, soprattutto per via della drastica caduta (tra guerre e pandemie) di questo triste decennio.

“Let The Earth Be Silent” è dunque il loro album più nero e nichilista, un invito al silenzio per un pianeta ormai sull’orlo del collasso.



Il viaggio dei Fvnerals ha inizio con le atmosfere rarefatte di “Ashen Era”, un tappeto ethereal-ambient che lentamente prende le sembianze di un incubo surreale, una rappresentazione perfetta dell’epoca cinerea in cui (soprav)viviamo. Se l’alternanza tra pesanti chitarre doom e momenti più dilatati si rinnova nella successiva “Descent”, il primo vero capolavoro si manifesta con “For Horror Eats The Light”, sette minuti abbondanti di una sperimentazione apocalittica che guarda sia al passato (Swans) che al presente (Primitive Man), ma sempre con quel tocco personale incarnato dalle vocals di Tiffany, l’anti-musa qui chiamata a ricamare dei piccoli frammenti di luce nel buio.



L’angoscia non molla la presa neppure nella seconda parte del disco, tra percorsi tenebrosi portati all’esasperazione (“Annihilation”), ulteriori claustrofobie di marca ambient-drone (“Yearning”) e l’immancabile epilogo in crescendo (“Barren”), l’anticamera di una catastrofe probabilmente necessaria (per usare le parole di Albert Caraco). Non a caso, la figura umana sulla copertina del disco è quantomai emblematica, perché l’uomo è nudo e inerme davanti al caos che egli stesso ha generato.

Il duo britannico festeggia i dieci anni di carriera con un tassello decisivo destinato a far parlare di sé: mentre il mondo cade a pezzi, i Fvnerals ne cantano la sua disfatta, decostruendo la forma canzone in favore di un approccio sempre più criptico e disperato. Questo oscuro macigno non è soltanto musica, ma è anche pura filosofia.

(05/02/2023)